Addio ioni di litio, arrivano le batterie in vetro

Durano di più, permettono di accumulare più energia e non rischiano di esplodere.

A 94 anni John Goodenough, l'inventore delle batterie agli ioni di litio, ha avuto un'altra idea che promette di essere rivoluzionaria.

Insieme al suo team di ricercatori presso l'Università del Texas ha ideato un nuovo tipo di batteria che permette di accumulare più energia, si ricarica più in fretta, dura di più ed è più sicura di quelle agli ioni di litio.

Il segreto di tutto ciò sta nell'uso di elettroliti in vetro anziché di elettroliti liquidi: ciò evita il deprecabile rischio di esplosione di cui soffrono le batterie attuali ma ha anche altri pregi, come il fatto che in questo modo il funzionamento è garantito fino a 20 gradi sotto lo zero.

La nuova batteria del professor Goodenough riesce a immagazzinare tre volte l'energia delle batterie agli ioni di litio e si ricarica in pochi minuti; inoltre può sopportare oltre 1.200 cicli di ricarica.

«L'uso di elettroliti di vetro ci ha permesso di sostituire il litio con il sodio, che è più economico» ha poi spiegato Maria Helena Braga, una degli ingegneri che hanno lavorato al progetto. «Il sodio può essere estratto dall'acqua del mare ed è abbondantemente disponibile».

Il prossimo passo prevede la collaborazione con i produttori di batterie per la produzioni di prototipi da utilizzare per le auto elettriche e per i dispositivi di accumulo di energia elettrica.