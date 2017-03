Il traduttore universale in tempo reale

Waverly Pilot traduce le conversazioni in diretta.

Alla fine dell'estate, il traduttore universale di Star Trek diventerà realtà, o quasi.

Prima dell'autunno sarà infatti in vendita il kit Waverly Pilot: un paio di auricolari completi di microfono e un'app per smartphone, il tutto acquistabile per 249 dollari.

Gli auricolari si possono usare come normali cuffiette senza fili per ascoltare musica dallo smartphone oppure, in collaborazione con l'app, possono diventare un traduttore quasi universale.

In questo caso, il primo passo ricorda in realtà più il pesce Babele della Guida Galattica per Autostoppisti che il traduttore universale del capitano Kirk: consiste infatti nel convincere l'interlocutore di cui non si conosce la lingua a indossare uno dei due auricolari, mentre l'altro ovviamente resterà al possessore originario.

A questo punto, ogni volta che uno dei due parlerà, il microfono del corrispondente auricolare capterà le parole, le trasmetterà via Bluetooth all'app che le tradurrà e le invierà all'altro auricolare.

La traduzione verrà inoltre anche mostrata a schermo e potrà essere riprodotta dall'altoparlante dello smartphone, se così si preferisce: dopotutto, può essere difficile convincere uno sconosciuto a indossare un auricolare.

Waverly riconosce che il sistema, seppur in sé funzionante, è un po' macchinoso: perciò, una futura versione di Pilot eliminerà questa scomodità e sarà in grado di tradurre le conversazioni senza dover per forza indossare all'interlocutore l'auricolare/microfono.

Al momento del lancio Pilot supporterà cinque lingue: inglese, francese, italiano, spagnolo e portoghese. In seguito il loro numero sarà ampliato.