Il malware che cancella l'hard disk

Infetta intere LAN rendendo i computer inutilizzabili.

Un malware si aggira per l'Europa: è il successore di Shamoon, pericoloso software che nel 2012 danneggiò oltre 35.000 computer di un'azienda petrolifera araba e poi svanì.

L'hanno scoperto lo scorso novembre i Kaspersky Lab e l'hanno battezzato StoneDrill: allora aveva preso di mira un'azienda petrolifera europea.

A gennaio, StoneDrill è tornato a colpire, e sempre con le ormai note modalità: una capacità fuori dal comune di evitare le rilevazioni, un modulo ransomware, una backdoor per garantire dall'esterno l'accesso al computer preso di mira, algoritmi di crittografia e un modulo per la cancellazione completa del disco rigido.

Proprio questa sua ultima caratteristica è quella che ha spinto i ricercatori di Kaspersky a etichettare StoneDrill come wiper, ossia per l'appunto un software che fa piazza pulita del contenuto dell'hard disk.

Non solo: come già Shamoon prima di lui, impiega tecniche avanzate per fare in modo che i dati non siano più recuperabili, sovrascrivendoli con una piccola parte di un'immagine Jpeg trovata su Internet.

Ottiene inoltre l'accesso a basso livello al disco, al fine di eliminare il MBR.

La procedura d'attacco convenzionale prevede che, dopo l'infezione, il malware ottenga le credenziali di amministrazione e cerchi di accedere a tutti i computer della rete locale; dopo alcuni giorni procede alla cancellazione degli hard disk, rendendo i computer inutilizzabili.

Il modulo ransomware al momento non è utilizzato, ma potrebbe esserlo in futuro: non è difficile immaginare uno scenario in cui i dati di un computer infetto vengono crittografati e viene chiesto un riscatto per evitare che essi vengano cancellati per sempre.

Per il momento le attività di StoneDrill sono limitate all'Europa e le vittime designate sono le grandi aziende, con particolare attenzione verso quelle impegnate nell'estrazione delle risorse naturali (gas e petrolio).