Avira lancia il browser Scout

Basato su Chromium, promette sicurezza e privacy online.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-03-2017] Commenti

Avira ha presentato Scout, un browser che vuole coniugare l'esperienza dell'azienda in ambito sicurezza con il codice di Chromium, per offrire agli utenti uno strumento gratuito che promette - secondo il produttore - di ridurre drasticamente i rischi rappresentati da malware, malvertising (ovvero pubblicità dannosa) e tracker invadenti. Secondo Avira, Scout fornisce più livelli di sicurezza e privacy senza interrompere l'esperienza di navigazione degli utenti.

"Abbiamo riunito una selezione delle migliori funzionalità per la sicurezza e la privacy, eliminato gli elementi di tracking sempre attivi di Chromium e creato un'esperienza online più sicura e privata per gli utenti," afferma Daniel Popa, Product Manager Avira del browser Scout.

Non lasciare tracce

I browser sono la prima linea di difesa contro le minacce online e i tracker. Ogni giorno devono confrontarsi con centinaia di annunci pubblicitari invasivi, tracker e widget dei social media. I widget, come per esempio i pulsanti "Mi piace" di Facebook, segnalano se l'utente ha visualizzato un link anche se non lo ha mai selezionato.

Avira rende noto che, da quando è stato lanciato in modalità early access, Scout ha rilevato e bloccato un totale di 3,5 milioni di tracker ogni giorno, per oltre 1,5 milioni di utenti. "I tracker ricostruiscono la vita online degli utenti creando un'immagine che può essere venduta e rivenduta a chiunque", spiega Kirill Krechetnikov, Manager Browser Extension Development di Avira. "Con Scout gli utenti hanno il controllo di ciò che i tracker possono scoprire su di loro".

Sicurezza

Scout promette di evitare che gli utenti accedano a una blacklist di siti malevoli, di phishing e di tracking. Il browser incorpora HTTPs Everywhere, una tecnologia sviluppata da Electronic Frontier Foundation per assicurare che gli utenti usino una connessione crittografata e sicura ogni volta che sia possibile. Ad ogni nuova versione di Chrome, fa sapere Avira, verrà rilasciata anche una nuova versione di Scout per eliminare le vulnerabilità di sicurezza "nel momento stesso in cui si presentano".

Privacy

Scout abbina Privacy Badger di Electronic Frontier Foundation ad Avira Browser Safety per identificare e bloccare i tracker. Gli elementi di tracking di Facebook e Twitter vengono bloccati e cerchiati in rosso, dando agli utenti la possibilità di attivarli o disattivarli.

Sondaggio Un sito Internet richiede che la password sia pi¨ complicata. Cosa fai per ricordarla? La scrivo su un foglio di carta Faccio di tutto per memorizzarla La salvo sul browser e utilizzo il Completamento automatico La salvo sullo smartphone La salvo come nota sul computer Impiego una utility specifica per l'immagazzinamento password

Mostra i risultati (1762 voti)

Leggi i commenti (8)

Le funzionalità e le impostazioni possono essere modificate facilmente dagli utenti: A tal scopo, un pulsante nella barra degli strumenti mette a disposizione due modalità predefinite:

1) Modalità "Navigazione sicura": migliora la privacy e rende più sicura la navigazione senza richiedere un input dagli utenti o modificarne l'esperienza d'uso.

2) Modalità "Sicura e privata": assicura un livello di sicurezza e privacy superiore con finestre pop-up facili da usare.

I dati personali, inclusi cronologia, segnalibri, cookie e moduli a completamento automatico possono essere importati in Scout da altri browser.

Scout è disponibile gratuitamente sul sito Avira e sui principali siti di download ed è progettato per soddisfare i requisiti dei sistemi operativi Windows a partire da Windows 7. È disponibile in tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese e russo.