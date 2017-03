Italiani sempre più digitali: ecco cosa comprano in rete

Una panoramica delle preferenze per gli acquisti online per occasioni speciali, come la festa della donna o del papà.

Continua il processo di digitalizzazione degli utenti italiani, sempre più connessi anche per quel che riguarda gli acquisti. Cresce la fiducia nella rete e nel 2016 l'e-commerce ha raggiunto un volume di affari pari a 20,9 miliardi, con un incremento del 10% rispetto all'anno precedente e del 37% rispetto a tre anni fa. Cosa comprano online i nostri connazionali e in quali occasioni preferiscono gli e-store ai negozi tradizionali?

"Abbiamo riscontrato un forte picco di acquisti e visite sulle nostre pagine in occasione di ricorrenze speciali, con un aumento anche del 70%, per quanto riguarda il portale italiano" ha dichiarato a Zeus News Daniele Barbarossa di Regali.it. "Gli italiani sono particolarmente attenti alla scelta del regalo per un'occasione speciale, e sanno che in rete hanno la possibilità di trovare cose più originali che difficilmente troverebbero sugli scaffali dei negozi tradizionali. Se nei primi anni di affermazione del commercio online era il prezzo a convincere l'utente a preferire gli shop online, oggi è la varietà e la particolarità degli oggetti venduti ad attirarli. Certo, va sottolineato come oggi la disponibilità di accesso ad internet da diversi device (ogni utente si connette quotidianamente a un minimo di due, fino a un massimo di cinque dispositivi) ha agevolato lo sviluppo di questo settore".

"Ad esempio" prosegue Barbarossa "in occasione della Festa della Donna, c'è stato un grande interesse nei confronti delle Glamour Pur, borsette dall'aspetto super glam che in realtà contengono vino. Si tratta di un oggetto dal design ricercato e originale, difficilmente reperibile nei negozi tradizionali e vincitore di diversi premi, come il Packaging Award, Les Citadelles du Vin, l'Harper's Design Awards e altri".

"Il successo di oggetti di questo tipo sta nella loro unicità, che consente di dare un tocco di novità ai festeggiamenti con le amiche, rispetto agli anni precedenti. Anche in vista della festa del papà abbiamo avuto molte richieste. Del resto, ogni anno diventa più difficile riuscire a non ripetere i regali già fatti in passato. Tra quelli che hanno riscosso maggior successo, il set per produrre birra a casa, la caraffa che riproduce in maniera realistica la testa di un Stormtrooper di Star Wars e oggetti personalizzabili con scritte, come ad esempio bicchieri da whisky".