Microsoft chiude il social network dimenticato

Nato per promuovere l'e-learning, So.cl non è mai decollato davvero.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-03-2017]

Con tutto quello che è successo in questi anni, è probabile che i più si siano dimenticati che, alla fine del 2011, Microsoft lanciò il proprio social network: So.cl.

Inizialmente riservato agli studenti e intenzionato a non passare per il fratello povero di Facebook, So.Cl fin dall'inizio si presentava come un «progetto sperimentale di ricerca».

Più che un luogo per la creazione di contenuti, So.cl è un luogo per la rielaborazione e la condivisione dei contenuti, con un occhio di attenzione all'e-learning: quando Microsoft parla di «ricerca», infatti, parla proprio di quella fatta attraverso i motori che scandagliano il web, e nella fattispecie Bing.

Non è un caso che, per impostazione predefinita, le ricerche su So.cl siano pubbliche: l'obiettivo è spingere gli utenti a condividere le ricerche per rielaborare poi i risultati coi riff (collage di immagini da usare in luogo delle parole).

Negli ultimi cinque anni e mezzo (o poco più), la vita di So.cl si è trascinata sostanzialmente tranquilla, anche quando l'iscrizione è stata aperta a tutti ed è stato introdotto il supporto agli smartphone.

Per i gusti di Microsoft, però, la tranquillità deve essere stata un po' eccessiva: pertanto, il prossimo 15 marzo So.cl chiuderà i battenti.

«Socl è stato una magnifica opportunità per l'espressione della creatività, e anche un luogo per ritrovarsi all'interno di una comunità di gente con i medesimi interessi, per condividere e per imparare insieme» scrive Microsoft nell'epitaffio sul blog ufficiale.