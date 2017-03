Windows 10: Esplora File adesso mostra la pubblicità

Ma vi spieghiamo come disattivarla.

Chi naviga nel web sa che dovrà aspettarsi un po' di pubblicità, e ciò non è un male: è proprio grazie a essa che molti siti e servizi possono sopravvivere.

Più strano sarebbe imbattersi in qualche spot mentre si stanno usando gli strumenti del sistema operativo: immaginiamo come resteremmo perplessi se, aprendo Esplora File, vedessimo campeggiare un banner nella finestra.

Dall'immaginazione oggi si passa alla realtà: come segnala ExtremeTech, Microsoft sta sperimentando l'inserimento di pubblicità all'interno dell'Esplora File di Windows 10.

Nella fattispecie, si tratta di pubblicità dei propri servizi: un'offerta speciale per sottoscrivere un abbonamento a Office 365 e OneCloud.

Microsoft non si abbassa a chiamare «pubblicità» le finestre come quella individuata in Esplora File, ma ritiene che si tratti semplicemente di suggerimenti utili per migliorare il proprio uso del PC.

Gli utenti potrebbero non essere d'accordo: che parte dello schermo venga sprecata per cercare di convincerli ad aprire un abbonamento a pagamento risponde davvero bene alla definizione di "pubblicità".

Bisogna ammettere che non è la prima volta che Microsoft approfitta di Windows per promuovere i propri prodotti: alcuni banner sono già stati avvistati nella schermata di blocco e persino nel menu Start. Quello presente in Esplora File è però particolarmente invadente.

Pare inoltre che la strada sia segnata: si dice che nel prossimo Creators Update ci saranno altri banner posti all'interno della nuova Share UI (l'interfaccia per le funzioni di condivisione).

Il lato positivo è che, così come è possibile disattivare i banner della schermata di blocco, è possibile anche eliminare quelli in Esplora File.

Per farlo è sufficiente aprire il menu dell'applicazione alla voce Visualizza, quindi scegliere Opzioni e togliere il segno di spunta a Mostra le notifiche dei provider di sincronizzazione.

In questo modo però, come la voce relativa lascia intendere, non si riceveranno più nemmeno le notifiche di sincronizzazione da servizi come OneDrive.