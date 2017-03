I calzini robotici che insegnano a ballare

Basta indossarli per trasformarsi in danzatori provetti.

Se siete naturalmente negati per il ballo, non gettate la spugna: il designer Pascal Ziegler ha ideato un paio di calzini che vi insegneranno a danzare come dei professionisti: gli Interactive Dancing Socks.

Utilizzando due schede Arduino Nano (una per calzino), alcuni attuatori, dei sensori e un'app per Android (oltre ovviamente alle batterie necessarie per alimentare il tutto), Zigler ha creato un dispositivo indossabile che suggerisce come muovere i piedi in base alla musica.

L'obiettivo finale è creare delle vere e proprie "scarpe da ballo", ma in queste fasi iniziali il designer ha preferito partire da qualcosa di più semplice, come per l'appunto dei calzini. L'articolo continua qui sotto.

L'app contiene naturalmente il software necessario a indicare quali passi da compiere per andare a ritmo di musica, e trasmette queste indicazioni alla scheda Arduino , la quale fa vibrare gli attuatori in corrispondenza dei movimenti da compiere: per esempio, una vibrazione sul tallone indica che è necessario fare un passo in avanti.

I sensori rilevano i movimenti compiuti dalle gambe per consentire all'app di capire se si sta sbagliando qualcosa: in questo caso viene fornito un «feedback negativo».

Dato che l'hardware utilizzato è facilmente reperibile da chiunque, Pascal Ziegler ha pensato di condividere le istruzioni per realizzare gli Interactive Dancing Socks su Instructables.

Qui sotto, il video dimostrativo.