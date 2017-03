Fino a 50.000 euro per le startup più innovative

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-03-2017] Commenti

Si chiama We START you UP il nuovo programma di Aruba Cloud per sostenere le startup più innovative nello sviluppo del proprio progetto d'impresa attraverso un percorso di tre anni e disponibilità di un credito cloud fino a 50.000 euro.

Il programma si articola in 4 differenti fasi:

Formula START: si tratta della fase di accesso al programma, nella quale le startup hanno a disposizione 3.000 euro di credito cloud all'anno, per tre anni, oltre che supporto formativo continuativo.

Training: si tratta di giornate e webinar di formazione attraverso cui le startup potranno, prima, capire quanto il cloud possa facilitare il proprio business, e poi, apprendere gli strumenti per crescere attraverso questa tecnologia. Sono previste giornate di orientamento di più tappe, alle quali prenderanno parte anche i partner incubatori.

Pitch Day: è l'evento in cui le startup potranno spiegare agli esperti di Aruba quale sia la propria idea per usare le risorse cloud, con l'obiettivo di usufruire della formula UP, dedicata alle startup ad alto potenziale di crescita.

Formula UP: si tratta della formula riservata ai progetti che durante il Pitch Day risulteranno idonei a sfruttare al meglio tutta la potenza di una piattaforma cloud e del credito gratuito offerto da Aruba. In questo modo la startup potrà aumentare le risorse cloud passando ad un'architettura di livello enterprise, e quindi liberare tutta la potenza del proprio modello di business. Tale fase mette a disposizione un credito cloud gratuito fino a 50.000 euro utilizzabile in 24 mesi e la consulenza dei Cloud Architect di Aruba.

Per celebrare il primo anniversario del lancio dell'estensione di dominio .cloud, gestita anch'essa dal gruppo Aruba, Aruba Cloud ha inoltre deciso di offrire un bonus addizionale una tantum di 1000 euro a tutte le startup selezionate per la partecipazione al programma che utilizzino un'estensione .cloud come dominio principale della loro attività.

Per ulteriori informazioni sul programma We START you UP aperto agli startupper di tutto il mondo rimandiamo al sito ufficiale.