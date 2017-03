Windows Vista ha i giorni contati

Il supporto esteso sta per terminare.

È davvero arrivato il momento della pensione per Windows Vista: la fase di supporto esteso, in cui si trova dall'aprile 2012 sta per terminare.

Anche se non è certamente la più apprezzata delle versioni di Windows, Vista ha comunque ancora i suoi utenti che, per forza o per amore, tuttora lo stanno usando e ancora ricevono gli aggiornamenti di sicurezza.

Dall'11 aprile prossimo, però, anche questi ultimi aggiornamenti cesseranno di arrivare: Vista raggiungerà così Windows XP e tutti i predecessori nel Valhalla dei sistemi operativi.

Ciò non significa che di punto in bianco il Vista smetterà di funzionare: semplicemente, non ricevendo più alcun tipo di supporto, sarà più vulnerabile , poiché ogni falla scoperta non verrà mai corretta.

La soluzione consiste ovviamente nel passaggio a una versione più recente del sistema di Microsoft, e quest'ultima naturalmente consiglia Windows 10.

Anche Windows 7 è però tuttora in gioco, e lo sarà ancora per alcuni anni: il supporto esteso di questa versione terminerà infatti soltanto nel 2020.