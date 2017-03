La cover per iPhone che è anche uno smartphone Android

Permette di avere il meglio dei due mondi.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-03-2017] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Se non sapete decidere tra uno smartphone Android e un iPhone, comprate un iPhone. E poi metteteci una cover che è anche uno smartphone Android, come Eye.

Eye è un'invenzione dell'israeliana Esti per offrire agli utenti «il meglio dei due mondi»: funge da cover per l'iPhone 6, iPhone 6S o iPhone 7 ma è anche uno smartphone Android quasi completo.

L'hardware comprende un processore octa-core, un ARM Cortex A53. 2 Gbyte di RAM, uno schermo AMOLED da 5 pollici, una batteria da 2.800 mAh, slot per microSD, supporto a Bluetooth 4.2 e Wi-Fi 802.11ac, jack per le cuffie e doppio slot per SIM LTE. Supporta anche la ricarica wireless.

Eye si connette all'iPhone tramite la porta Lightning e consente di scambiare file tra lo smartphone di Apple e la scheda microSD.

Il jack per le cuffie permette di utilizzare dei normali auricolari per ascoltare la musica riprodotta dall'iPhone, ed inoltre Eye è disponibile in una versione priva di connettività cellulare, che quindi si appoggia all'iPhone per raggiungere Internet.

Il sistema operativo di Eye è Android 7.1 Nougat, e l'azienda promette che fornirà aggiornamenti OTA per due anni.

La cover con Android, infine, manca di microfono e altoparlante: chi vuole telefonare o ascoltare deve fare affidamento all'hardware dell'iPhone.

Per quanto strana possa sembrare, l'idea deve essere piaciuta molto se la raccolta fondi su Kickstarter, avviata per finanziarne la produzione, aveva già raggranellato oltre il doppio della somma indicata come obiettivo quando ancora mancava più di un mese alla fine della campagna.