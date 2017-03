Il cavo subacqueo con la più alta densità di fibre ottiche

Installato a Hong Kong per una nuova connessione broadband.

Un cavo subacqueo contenente 1.728 fibre ottiche è stato installato con successo dal provider australiano Superloop, per fornire connessione a banda larga tra le aree di Siu Sai Wan nell'isola di Hong Kong e il data centre del complesso industriale di Tseung Kwan O (TKO) sul continente. Il record precedente era stato conseguito nel 2014, con un cavo subacqueo con 720 fibre.

Zeus News ha raccolto il commento di Philippe Vanhille, senior vice president telecom di Prysmian Group, l'azienda che ha realizzato il cavo: "Siamo molto orgogliosi di aver preso parte ad un progetto di tale portata, contribuendo a innalzare gli standard tecnologici del settore e allo stesso tempo rispondendo appieno alle necessità del cliente".

Frederick Persson, CEO di Prysmian Australia, aggiunge: "Abbiamo fatto un importante sforzo di coordinamento di risorse e processi per essere sicuri che le scadenze stringenti dei nostri clienti fossero rispettate. Consapevoli dell'impatto positivo di questo cavo per il loro business a Hong Kong".

Il nucleo del cavo da 1728 fibre è stata realizzato in Europa, nello stabilimento di Calais in Francia. È stato poi trasportato in aereo in Australia per applicare strati aggiuntivi di barriere anti-umidità e nastro di alluminio nello stabilimento di Dee Why, a Sydney.



Per assicurarsi che il cavo possa sopportare al meglio la posa fino a 5 metri nel fondale marino di Hong Kong, è stata applicata un'armatura a doppia corona di fili d'acciaio. Una guaina finale è stata applicata nello stabilimento del gruppo di Liverpool, a ovest di Sidney. Il progetto è iniziato più di due anni fa con il primo disegno del cavo. Il processo di produzione è durato circa 6 mesi, consentendo il trasporto ad Hong Kong all'inizio di dicembre.