LibreOffice raggiunge la versione 5.3.1

The Document Foundation ha annunciato la disponibilità di LibreOffice 5.3.1, la prima versione "minore" della famiglia di LibreOffice rilasciata ai primi di febbraio, con ben 100 bug corretti rispetto alla versione precedente.

La versione 5.3.1 di LibreOffice è indicata per gli appassionati di tecnologia, i cosiddetti "early adopter" e gli utenti esperti, in quanto contiene tutte le ultime migliorie ma potrebbe essere non del tutto stabile. Per tutti gli altri utenti e per le implementazioni aziendali, The Document Foundation suggerisce la versione 5.2.6 di LibreOffice appena rilasciata, che vanta il supporto professionale di professionisti certificati.

Se vi interessano i dettagli tecnici della nuova release, potete accedere al registro delle modifiche qui qui , rispettivamente per le modifiche dalla versione RC1 e RC2.

LibreOffice 5.3.1 è già disponibile per il download gratuitamente. The Document Foundation invita gli utenti di LibreOffice, i sostenitori del software libero e i membri delle community a sostenere l'azienda con una donazione.