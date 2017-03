Come disabilitare i video che partono da soli nei siti Web

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-03-2017] Commenti (1)

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

I siti che contengono video che partono automaticamente, spesso a volume altissimo e per rifilarci pubblicità stupide e insistenti, sono uno dei tormenti della navigazione in Rete. Per fortuna esistono delle contromisure, segnalate per esempio in questo articolo di Kirkville.com. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Autorizzi il browser a ottenere la cronologia dei siti Internet che hai visitato? Ho disabilitato questa opzione Sì, ma cancello la cronologia regolarmente Sì, è comodo, così non devo digitare l'intero indirizzo Non so

Mostra i risultati (1182 voti)

Leggi i commenti (16)

Per esempio, se usate il browser Chrome (su Mac o Windows) potete installare il plugin gratuito Disable HTML5 Autoplay , che come dice il nome molto intuitivo blocca l' autoplay dei video e dell'audio in formato HTML5. Se usate Firefox, provate FlashStopper (Mac, Windows e Linux), anche se alcune recensioni indicano che a volte non funziona con le versioni più recenti di Firefox. C'è anche una soluzione per il browser Opera.

Se invece usate Safari su Mac è necessaria una procedura un po' più complicata: bisogna chiudere Safari, aprire il Terminale e dare questo comando:

defaults write com.apple.Safari IncludeInternalDebugMenu 1

Riavviando Safari compare un nuovo menu, Debug, dal quale potete scegliere Media Flags e poi Disallow Inline Video (le voci di menu sono in inglese anche nella versione italiana).