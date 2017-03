Apple lancia il successore dell'iPad Air 2

Somiglia molto all'iPad originale.

Se vi capita di fare un giro sul sito di Apple, noterete che l'iPad Air 2 è scomparso dal negozio online.

Al suo posto c'è un tablet indicato semplicemente come iPad, apparso quasi furtivamente: al suo debutto non è stato dedicato nessun tipo di evento, ma soltanto un comunicato stampa.

Il nuovo iPad, in effetti, non è un modello che faccia gridare al miracolo: si basa sul SoC Apple A9 (e non sul più recente A9X) e offre un display Retina da 9,7 pollici con risoluzione di 2014x1536 pixel.

Il resto della dotazione comprende una fotocamera posteriore da 8 megapixel senza flash, TouchID, jack per le cuffie e 32 o 128 Gbyte di memoria interna. È disponibile in versione solo Wi-Fi e in versione dotata anche di connettività cellulare.

Interessante è notare come tutto ciò sia contenuto in un corpo che ricorda più l'iPad originale che l'iPad Air 2 che questo modello sostituisce: pesa infatti 469 grammi ed è spesso 7,5 millimetri. In altre parole, è più spesso e più pesante del predecessore.

Non ci sono - né ci si poteva aspettare la loro presenza - tutte le caratteristiche avanzate presenti invece nell'iPad Pro, come il supporto alla Apple Pencil o alla Smart Keyboard, ma nemmeno il display True Tone.

Il lato positivo di tutto ciò è che il prezzo di partenza s'è abbassato, rispetto a quello dell'iPad Air 2, ed è ora di 329 dollari.

Tanta convenienza pare però limitata soltanto agli USA: la versione italiana del sito di Apple indica un prezzo di partenza di 409 euro per la versione da 32 Gbyte solo Wi-Fi.