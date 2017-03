Windows 10 scaricherà gli aggiornamenti anche con connessioni a consumo

Occhio all'erosione dei gigabyte disponibili.

A tutt'oggi, Windows 10 non scarica gli aggiornamenti se il dispositivo su cui è installato è connesso a Internet tramite una connessione a consumo.

Si tratta di un'eventualità frequente presso quanti adoperano una connessione cellulare, i quali generalmente hanno a disposizione pochi, preziosi gigabyte di traffico.

Nell'ultima build di Windows, disponibile agli iscritti a Windows Insider, però, le cose sono cambiate.

La schermata delle impostazioni relative agli aggiornamenti ora informa l'utente del fatto che Windows scaricherà gli update critici anche nel caso di connessioni a consumo.

Tali aggiornamenti, infatti, sarebbe indispensabili per permettere a Windows di «funzionare senza problemi» e, pertanto, non sarebbe bene posporne l'installazione.

In teoria, non ci dovrebbe essere molto di cui preoccuparsi: l'eventualità di aggiornamenti critici assolutamente indispensabili non dovrebbe essere troppo frequente, e inoltre Microsoft sostiene che gli aggiornamenti particolarmente corposi non saranno scaricati se non si ha a disposizione una connessione flat.



Tuttavia, si tratta di un dettaglio di cui è bene che gli utenti siano informati, poiché questa modifica ha ancora il tempo di trovare il proprio spazio nel Creators Update di Windows 10, il cui rilascio dovrebbe avvenire il prossimo mese.