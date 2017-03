Violare le videocamere di sorveglianza Nest è quasi banale

Tre vecchie falle mai corrette fanno il gioco dei ladri.

L'esperto di sicurezza Jason Doyle ha scoperto nei prodotti per la sorveglianza di Nest (controllata da Google) delle falle che permettono di disattivarli.

Le vulnerabilità riguardano le videocamere Dropcam, Dropcam Pro, Nest Cam Outdoor e Nest Cam Indoor e sono presenti nell'ultima versione del firmware, la 5.2.1.

Due di queste falle possono essere sfruttate se ci si trova all'interno del raggio d'azione del Bluetooth (che non si disattiva dopo il setup iniziale) inviando alle videocamere di sorveglianza un SSID Wi-Fi troppo lungo o una password ugualmente troppo lunga.

La gestione di questi parametri è difettosa e, se la loro lunghezza è eccessiva, il risultato è un errore del tipo buffer overflow, che innesca il riavvio del dispositivo.

La terza falla permette invece di scollegare temporaneamente la videocamera dalla rete Wi-Fi inviando un altro SSID cui connettersi.

Qualora il nuovo SSID non corrisponda a una vera rete per la quale sia disponibile una connessione, la videocamera cerca di tornare alla rete Wi-Fi originaria.

Tuttavia, per completare il processo occorrono dai 60 ai 90 secondi, durante i quali non avviene alcuna registrazione.

Per tutte e tre le falle è possibile automatizzare il processo, costringendo nei primi due casi i dispositivi di sorveglianza a un riavvio continuo e nel terzo caso a non riuscire mai a ricollegarsi alla rete corretta.

Inoltre, dato che il prerequisito per poter sfruttare le falle è l'accesso via Bluetooth, e che tale protocollo nelle videocamere in questione non è disattivabile, diventa difficile minimizzare i rischi: un ladro potrebbe avvicinarsi a sufficienza e mettere fuori uso il sistema senza troppe difficoltà.

Pare che Nest stia lavorando su una patch che dovrebbe essere rilasciata a breve, ma al momento in cui scriviamo essa non è ancora disponibile.