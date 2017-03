Dall'elettronica ai fumetti, dai cosplayer agli youtuber

Expo Elettronica e Vicomix alla Fiera di Vicenza

Al via le Olimpiadi robotiche, sfida tra programmatori in erba.

Sabato 1 e domenica 2 aprile alla Fiera di Vicenza torna Expo Elettronica, il grande evento dedicato all'elettronica professionale e di consumo: oltre 250 espositori propongono migliaia di articoli di informatica, piccoli elettrodomestici, telefonia, tablet, home theatre, accessori per videogiochi, illuminazione, ricambi, minuteria e prodotti per l'hobbistica e il fai da te. Con un unico ticket d'ingresso (9 euro, qui a prezzo scontato per i lettori di Zeus News) il pubblico può visitare anche Vicomix, la versione 2.0 della tradizionale fiera del fumetto a misura di cosplayer. Tra le novità 2017 ci sono un'area dedicata ai visori di realtà virtuale, la presenza di youtuber famosi e le "Olimpiadi Robotiche" tra istituti superiori del territorio.

Grandi affari di primavera: la Fiera di Vicenza apre le porte all'elettronica, all'informatica e agli hobby, dai fumetti fino ai cosplayer e ai videogiochi. Torna sabato 1 e domenica 2 aprile (orario continuato dalle 9 alle 18) nei padiglioni del quartiere fieristico vicentino, Expo Elettronica, l'evento più atteso da esperti, informatici, radioamatori, appassionati del fai-da-te ma anche semplicemente da chi è alla ricerca di buone occasioni fra migliaia di articoli di elettronica di consumo e professionale: migliaia di metri quadrati "zeppi" di articoli elettronici per l'intrattenimento, la comunicazione e il lavoro, in ufficio e a casa, proposti da oltre 250 espositori provenienti da tutta Italia.

Pc e periferiche, smartphone, tablet, audio e multimedia, lettori e masterizzatori, dvd, decoder digitali e satellitari, videosorveglianza, accessori e materiali di consumo, piccoli elettrodomestici sono solo alcuni dei numerosi prodotti proposti, accanto a una serie di "introvabili" tra cui componenti e ricambi per la riparazione. I prezzi sono molto vantaggiosi, con sconti imperdibili rispetto alla normale distribuzione.

Ma Expo Elettronica non è solo tecnologia: con un unico biglietto il pubblico può visitare anche Vicomix, la versione 2.0 della tradizionale fiera del fumetto, un appuntamento a misura di cosplayer. Si tratta di una mostra mercato del fumetto usato e da collezione che abbraccia tutti i gusti, da quelli "vintage" e tradizionali fino ai protagonisti delle più attuali serie giapponesi.

Via libera al mondo del Cosplay, con un grande raduno di eroi mascherati: è un fenomeno nato in Giappone che consiste nell'indossare un costume e una maschera che rappresenti un personaggio riconoscibile, solitamente dell'universo Anime e Manga, i fumetti del sol Levante. Ma sempre i cosplayer interpretano anche personaggi di videogiochi, band musicali, artisti, giochi di ruolo, film, serie tv e persino pubblicità. Ospite di Vicomix, sabato 1 aprile, Giorgio Vanni, famoso interprete delle sigle dei cartoni animati di Italia 1.

Hanno un'età compresa tra i 15 e i 35 anni, hanno una cultura medio alta, grande dimestichezza con le tecnologie, e molto spesso si tratta di donne. È l'identikit del tipico cosplayer, l'appassionato di comics, manga ed epopee fantascientifiche che fa della sua passione un'arte, quella del travestimento. Indossare i panni del proprio eroe preferito e vestirne anche la personalità: è questa la filosofia dei cosplayer, un "must" presso le più importanti manifestazioni dedicate ai fumetti.

Ad oggi sono oltre 1.500 gli "eroi mascherati" che hanno confermato la loro partecipazione a Vicomix, ma le adesioni sono in costante aumento: tra gli stand si troveranno maschere di ogni genere, si va da Iron Man a Mazinga, da Final fantasy allo Hobbit e il divertimento, anche per chi guarda, sta nel riconoscimento, nel distinguere un personaggio da un altro dello stessa serie.

Sempre qui si svolgono le "Olimpiadi robotiche", con numerose scuole vicentine in gara: nelle due giornate di manifestazione piccoli robot - interamente programmati da studenti di istituti superiori del territorio - si sfidano in un torneo di calcetto, in una gara di velocità e in un combattimento di sumo.