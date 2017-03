Come impostare l'autenticazione a due fattori in Instagram

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-03-2017] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

Aiuto, mi hanno rubato l'account Instagram.

Ricordate il caso di Igor, un lettore del Disinformatico al quale avevano rubato l'account Instagram? Dopo averlo recuperato, gli è successo di nuovo. L'immagine qui accanto mostra una parte di quello che si è ritrovato come contenuto del proprio profilo e suggerisce le motivazioni del furto di account: nulla di personale, ma un semplice attacco a caso per sfruttare l'account come fonte di spam.

Colgo l'occasione per descrivere come attivare una misura di sicurezza supplementare sugli account Instagram: l'autenticazione a due fattori, introdotta sperimentalmente da Instagram a gennaio 2016 ma non ancora disponibile a tutti: se l'avete, vi consiglio di attivarla.

Parto dal presupposto che usiate password separate per l'account Instagram e quello Facebook (se ne avete uno) e che non usiate l'accesso a Facebook per autenticarvi su Instagram. Le istruzioni che seguono valgono per qualunque smartphone iOS o Android.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Alcuni lettori mi segnalano che l'autenticazione a due fattori non è disponibile nelle loro installazioni. Al momento non so quale sia la ragione di questa mancanza: nei tre account che ho testato, legati a numeri svizzeri e italiani su Android (screenshot qui accanto) e iOS, l'opzione c'è.

Aprite l'app di Instagram e cliccate sull'icona dell'omino in basso a destra. Cliccate sull'icona in alto a destra (ingranaggio su iOS, tre puntini su Android). Cliccate sulla voce Autenticazione a due fattori. Attivate la voce Richiedi codice di sicurezza. Vi viene chiesto di dare il numero di telefonino, se non l'avete già dato. Cliccate su Aggiungi numero e immettetelo. Ricevete un codice di conferma: immettetelo. Vi viene proposto di fare uno screenshot dei codici di backup. Cliccate su OK e lo screenshot viene effettuato automaticamente. Ricevete una mail di conferma sull'indirizzo di mail che avete associato all'account Instagram.

Da questo momento in poi potrete accedere al vostro account Instagram dal vostro smartphone (quello di cui avete dato il numero) senza problemi e senza dare codici supplementari. Se invece tentate di accedere all'account da un altro dispositivo (e soprattutto se tenta di farlo qualcuno che vi ha rubato la password), Instagram invierà un codice temporaneo di sei cifre allo smartphone di cui avete dato il numero: l'accesso all' account verrà autorizzato soltanto digitando quelle sei cifre.

Sondaggio Completa la frase con quella che ritieni più opportuna, oppure aggiungi una risposta nei commenti. Secondo te, il networking online attraverso i siti social... Serve a costruirsi un'efficiente rete professionale. E' particolarmente utile per cercare opportunità di lavoro. Serve a comunicare la qualità di saper lavorare in team. E' un'opportunità che sfruttano soprattutto i più giovani. Elimina le barriere geografiche. Accorcia le distanze tra amici e famigliari. Serve a tenersi sempre aggiornati. Permette di stabilire relazioni rilevanti. E' lo strumento per eccellenza per creare solide relazioni professionali. Consente di comunicare i propri successi lavorativi. E' utile per chiedere una raccomandazione.

Mostra i risultati (674 voti)

Leggi i commenti (12)

Instagram resta insomma utilizzabile senza problemi anche da più di un dispositivo nonostante l'attivazione dell'autenticazione a due fattori: l'ho verificato attivandola sul mio account (disinformatico) sul mio smartphone abituale e poi su un altro mio smartphone. Quando sono entrato nel mio account sul mio computer principale digitando la password dell'account, Instagram ha inviato al mio smartphone un codice temporaneo di accesso che ho dovuto immettere per poter accedere all'account.

Una volta autorizzato un dispositivo, su quel dispositivo non vi verrà più chiesto il codice di sicurezza; tuttavia il codice verrà chiesto nuovamente se modificate la password.

Consiglio a tutti di attivare questa autenticazione; già che ci siete, date anche un'occhiata a quali applicazioni avete autorizzato nel vostro account.