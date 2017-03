Lo smartwatch di Samsung con il display sul bordo

Mostra la data, le previsioni del tempo, le notifiche e altro ancora.

L'idea di un display secondario posto lungo i lati dello smartphone - dove far apparire notifiche e informazioni utili - non è ormai più una novità, come i vari dispositivi Edge di Samsung o quelli della serie V di LG dimostrano.

Un recente brevetto richiesto proprio da Samsung svela però una nuova applicazione del concetto di "display laterale": uno smartwatch con uno schermo secondario lungo il bordo.

Come indicato da Patently Apple, che per primo ha rivelato l'esistenza del brevetto, su questo display potranno comparire informazioni come le previsioni del tempo, la data, il titolo della canzone attualmente in riproduzione e via di seguito. L'articolo continua qui sotto.

È anche possibile che esso possa venir utilizzato per mostrare le notifiche o quantomeno che si illumini in una maniera particolare per esempio alla ricezione di un messaggio.

Dato che per il momento di questa tecnologia esiste soltanto il brevetto, non possiamo dire se e quando la vedremo all'opera su un dispositivo reale.



