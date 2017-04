Tim Berners-Lee vince il Premio Turing

Il padre del web è stato insignito del ''Nobel dell'informatica''.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-04-2017] Commenti

Sir Tim Berners-Lee (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

È sir Tim Berners-Lee, il padre del World Wide Web, il vincitore del Turing Award 2016.

Il premio, una sorta di "Nobel" dell'informatica, viene assegnato ogni anno a quanti «hanno fornito all'informatica considerevoli contributi di importanza durevole», ed è accompagnato da un milione di dollari offerto da Google.

La motivazione riguarda ovviamente il lavoro per il quale Berners-Lee è maggiormente famoso, ossia il World Wide Web, ma comprende anche l'invenzione del primo browser e la scrittura dei protocolli e degli algoritmi fondamentali che tutt'oggi permettono al web di operare e crescere.

«Sir Tim ha introdotto un sistema universale di assegnazione dei nomi alle risorse basato su URI e URL; il protocollo HTTP per inviare e ricevere informazioni via Internet in modo scalabile e decentralizzato; e il linguaggio di markup HTML, che offre un modo standard per creare e mostrare documenti in modo indipendente dal dispositivo e collegarli ad altri documenti» si legge nella pagina web che spiega le motivazioni dell'assegnazione del premio.

Difficile negare quanto l'impatto del web abbia modificato la nostra esistenza e, come sottolinea il presidente dell'Association for Computing Machinery (l'associazione che conferisce il Premio Turing), anche se l'invenzione di Tim Berners-Lee risale appena al 1991, «è difficile ormai immaginare come fosse il mondo prima».

Sondaggio Qual è la strategia ''mobile'' per il tuo web business? Nessuna, spero che il traffico mobile diminuisca. La versione mobile del mio sito. Sto studiando il mobile proprio in questo periodo. Non ho ancora piani o strategie. Offrire app gratuite. Sviluppare app da vendere.

Mostra i risultati (351 voti)

Leggi i commenti

Il conferimento del Turing Award vuole riconoscere l'importanza di tutto il lavoro tecnico compiuto affinché il web diventasse una realtà a portata di tutti, perché lo scambio delle informazioni fosse facile, libero e veloce.