Pubblica su Facebook un tutorial per suicidi e si butta dalla finestra

Un giovane studente ha postato un video di ''istruzioni'' prima di suicidarsi.

Arjun Bharadwaj era un giovane indiano di 23 anni, impegnato negli studi universitari per diventare infermiere.

Lo scorso 3 aprile s'è suicidato, gettandosi dal diciannovesimo piano di un hotel di Mumbai.

Arjun non s'è però limitato a lanciarsi nel vuoto: prima di buttarsi ha realizzato un video che egli stesso definisce «un tutorial su come suicidarsi», e l'ha poi pubblicato su Facebook.

Nel video, che dura poco meno di due minuti e Facebook ha rimosso su richiesta della polizia, il giovane indica ie appare visibilmente alterato: lo si vede fumare e bere vino.

Nella stanza in cui lo studente alloggiava sono stati trovati alcuni biglietti d'addio; in uno di essi si scusa con i genitori; in un altro parla della propria dipendenza dalla droga e di come i danni che ciò gli ha causato lo abbiano spinto al gesto.

Secondo quanto dichiarato dalla polizia e riportato dai giornali locali, Arjun era da tempo depresso e il padre era preoccupato per questo motivo.