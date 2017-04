Aggiornate iOS (di nuovo): è attaccabile tramite Wi-Fi

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-04-2017] Commenti

Sì, lo so: è uscito un aggiornamento importante di iOS soltanto la settimana scorsa. Non è un po' presto per averne un altro? Stavolta no. Apple ha reso disponibile iOS 10.3.1, che risolve una sola falla di sicurezza. Come mai tanta fretta per una singola vulnerabilità? Perché questa è una di quelle toste.

Le informazioni pubblicate da Apple sono molto concise ma chiare: "un utente malintenzionato nelle vicinanze può causare l'esecuzione di codice arbitrario nel chip Wi-Fi". Come spiega Naked Security, questa falla (CVE-2017-6975, scoperta da Gal Beniamini del Project Zero di Google) riguarda un componente diverso da quelli solitamente attaccati dai criminali informatici. Invece di toccare il processore, il sistema operativo oppure le app installate, questa vulnerabilità coinvolge i componenti elettronici della sezione Wi-Fi.

Il risultato è che attraverso un semplice segnale radio, di quelli usati dai punti d'accesso Wi-Fi, è possibile prendere il controllo dell'iPhone, dell'iPad o dell'iPod touch e fargli eseguire comandi a piacimento dell'aggressore. L'attacco non richiede che l'utente visiti un sito specifico: colpisce per il semplice fatto di avere il Wi-Fi attivo sul dispositivo. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Sei a cena fuori e decidi di pagare con la carta di credito/debito. Quale tra queste situazioni preferisci? Il cameriere porta la carta di credito/debito alla cassa e poi, dopo il pagamento, torna con la carta e lo scontrino Il cameriere porta il terminale al tavolo dove viene effettuata la transazione Il cameriere copia le informazioni della carta di credito/debito ed effettua il pagamento successivamente così non c'è bisogno di aspettare

Mostra i risultati (963 voti)

Leggi i commenti (4)

È un difetto decisamente pesante, insomma. Per fortuna è già disponibile l'aggiornamento, che si dovrebbe installare automaticamente entro qualche giorno. Se preferite non aspettare e volete essere protetti subito, andate incon il vostro dispositivo e scaricate manualmente l' aggiornamento

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

Apple, aggiornamenti importanti per tutti.