Con il ritorno di Mark Shuttleworth alla guida di Canonical, nella nuova edizione si può stampare senza driver.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-04-2017] Commenti

Canonical ha rilasciato Ubuntu 17.04 Zesty Zapus (lo zapus è un piccolo roditore), la più recente edizione della popolare distribuzione Linux e la penultima a utilizzare l'interfaccia Unity.

Ubuntu 17.04, che si presenta come un'evoluzione dei suoi predecessori e non introduce novità sensazionali, è distribuita con il kernel Linux 4.10 (rilasciato lo scorso febbraio), grazie al quale è migliorato il supporto alle piattaforme ARM, Raspberry Pi 3 e Surface 3.

Una variazione significativa rispetto a quanto siamo abituati a vedere nelle distribuzioni Linux è quella apportata allo spazio di Swap: in luogo della tradizionale partizione dedicata, Ubuntu 17.04 adotta un file di swap, che può al massimo raggiungere i 2 Gbyte.

La decisione alla base di questo cambiamento è motivata con la grande quantità di RAM disponibile nei computer moderni, che rende obsoleta la pratica di dedicare una partizione - le cui dimensioni non è possibile modificare al volo - allo swap: un file le cui dimensioni sono dinamiche è più adatto alle esigenze odierne.

Zesty Zapus presenta anche diversi passi in avanti per quanto riguarda la possibilità di stampare senza l'installazione di driver specifici: il supporto alle tecnologie Apple AirPrint e IPP Everywhere consente di configurare automaticamente le stampanti compatibili collegate via USB o rete locale.

Il rilascio di Ubuntu 17.04, che sarà supportata per i prossimi nove mesi (ossia fino a gennaio 2018), coincide con la cessazione del supporto a Ubuntu 12.04 LTS: chi ancora stesse usando quella versione farà bene ad aggiornare a un'edizione più recente, come la 16.04 LTS.

V'è poi un ulteriore evento che coincide con il rilascio di Zesty Zapus: Mark Shuttleworth, fondatore di Canonical, ha infatti annunciato che riprenderà il ruolo di CEO.

Shuttleworth aveva lasciato la posizione poco più di sette anni fa a Jane Silber, che aveva accettato di dirigere Canonical per cinque anni. L'incarico è poi stato esteso per un ulteriore biennio, ma ora è giunto il momento di passare la mano.

Il creatore di Ubuntu riprenderà ufficialmente in luglio la guida della propria creatura, ma sappiamo che sin d'ora Canonical si trova ad affrontare alcuni importanti cambiamenti interni, come il taglio di progetti quali Unity e Ubuntu Touch testimonia.