Intel cancella l'IDF 2017

Il gigante californiano fa sapere di non essere più soltanto un produttore di CPU.

18-04-2017

Negli ultimi vent'anni, l'Intel Developer Forum di San Francisco è stato un appuntamento atteso in quanto il gigante di Santa Clara l'ha utilizzato per svelare le nuove generazioni di processori e gli altri prodotti più importanti.

Ora, però, le cose sono cambiate. L'IDF 2017, la cui esistenza non era finora stata messa in discussione sebbene Intel avesse palesato l'intenzione di adottare «un nuovo formato», è stato ufficialmente cancellato.

La mossa ricorda per certi versi quella eseguita da Apple alcuni anni fa, quando il colosso di Cupertino decise che non avrebbe più partecipato al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, preferendo eventi organizzati in proprio per la presentazione dei nuovi prodotti.

L'annuncio pubblicato da Intel sul sito ufficiale dell'IDF non lascia spazio per i dubbi: l'edizione di quest'anno è stata annullata, e non ce ne saranno altre in futuro.

«Il portafoglio eventi di Intel s'è evoluto, e l'azienda ha deciso di eliminare il programma IDF» spiega il messaggio relativo alla cancellazione dell'edizione 2017.

Il motivo principale, secondo quanto segnala Anandtech, è da ricercare nel fatto che Intel non è più un'azienda «PC-centrica» né soltanto un produttore di CPU, ma ha ormai un catalogo di prodotti molto vario, dai controller per l'Internet delle cose ai dispositivi per le comunicazioni wireless fino all'intelligenza artificiale.

Pertanto, al posto di un unico grande evento come l'IDF, all'interno del quale presentare tutti i prodotti, prenderà vita tutta una serie di eventi più piccoli, ciascuno dedicato a un aspetto dell'attività del colosso americano.