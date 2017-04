L'attacco phishing impossibile da rilevare

In vacanza, a parte il cellulare per telefonare, qual è la tecnologia a cui non rinunceresti? La fotocamera, per scattare indimenticabili foto ricordo Il lettore Mp3, per ascoltare la mia musica preferita La videocamera, per fare filmati che poi condividerò online Lo smartphone, per leggere l'email e restare connesso Il tablet, per esibirlo in spiaggia Il notebook (o netbook), ovviamente con chiavetta e piano dati, per essere online comodamente Il lettore di ebook, per leggere i miei libri preferiti Il navigatore satellitare, per arrivare a destinazione facilmente

Mostra i risultati (2523 voti)