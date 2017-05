Il grattacielo che contrasta i cambiamenti climatici

Costruito in grafene, purifica l'aria e produce energia pulita.

Non è detto che una casa, un palazzo o addirittura un grattacielo debbano per forza avere un impatto negativo sull'ambiente, e che possano soltanto limitarsi a ridurlo il più possibile senza far nulla di buono per il pianeta.

All'edizione 2017 della Evolo Skyscraper Competition è stato infatti presentato il progetto di un grattacielo pensato apposta per invertire gli effetti del cambiamento climatico.

La proposta si chiama Heal-Berg, ed è subito chiaro il perché: la forma, simile a quella di un enorme iceberg, è quella che dà la seconda parte del nome. Il paragone è peraltro appropriato, perché il grattacielo non ha fondamenta convenzionali ma è pensato per galleggiare sull'acqua.

La prima parte del nome - heal, ossia guarire in inglese - viene invece dalla pretesa di poter usare le nuove tecnologie abitative per curare le malattie del clima.

Sono quattro i criteri sui quali si basa Heal-Berg per raggiungere l'obiettivo.

Il primo è l'utilizzo di laser al fine di purificare l'aria secondo un progetto sviluppato presso l'Università della California - Davis: il laser viene utilizzato per trasformare il biossido di carbonio in ossigeno.

Il secondo è la produzione di energia sostenibile, usando un generatore eolico - la cui efficienza è garantita dalla forma aerodinamica dell'edificio stesso, in grado di convogliare il vento verso le turbine - e un generatore osmotico, che produce elettricità grazie alla differenza di salinità tra due diversi correnti d'acqua.

Il terzo punto è legato ai materiali stessi coi quali sarà realizzato l'edificio: i progettisti prevedono di usare il grafene e le tecniche di stampa 3D per realizzare un grattacielo robustissimo e al tempo stesso incredibilmente leggero.

Infine, i collegamenti. L'accesso alla rete Hyperloop, il supertreno ideato da Elon Musk, consentirà di spostare rapidamente le persone, ma Heal-Berg consentirà di spostare anche intere unità abitative.

Ciascuno appartamento potrà infatti essere pensato come un drone, che sarà in grado di staccarsi dalla struttura per andare a unirsi a una delle sue altre sorelle in giro per il mondo.



