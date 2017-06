Cronaca di un attacco di ransomware: epilogo

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-06-2017] Commenti (11)

Cronaca di un attacco di ransomware: in chat con i criminali

La vicenda che ho raccontato mostra che anche in una situazione quasi "ideale", per così dire, nella quale i dirigenti dell'azienda decidono subito come procedere, i sistemisti intervengono prontamente e in modo professionale e i criminali forniscono le chiavi di sblocco dei dati, i disagi causati dal ransomware restano forti:

-- giorni di lavoro perduti;-- l'incertezza di non sapere se il malware è stato davvero estirpato del tutto;-- la decrittazione che non è mai perfetta e lineare;-- le inevitabili recriminazioni sul fatto che se fosse stato seguito il consiglio degli esperti di fare manualmente un backup periodico fisicamente isolato (nastri o dischi rigidi in cassaforte), invece di ricorrere a soluzioni automatiche su rete locale, l'attacco sarebbe stato evitabile.

È chiarissimo, in questo caso, che la prevenzione è tutto e investire per ottenerla è indispensabile. Spero che questa storia vissuta aiuti qualcuno a fare questo investimento ed evitare di finire vittima di criminali come questi.