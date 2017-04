Ricostruire il tessuto del cuore umano con gli spinaci

Le venature delle foglie sono ottimi sostituti dei vasi sanguigni.

Per arrivare alla realizzazione di organi artificiali, con i quali sostituire quelli "originali" quando malandati, alcuni passi importanti sono stati fatti: per esempio, non è difficile ricreare la struttura cellulare di supporto. Riuscire a riprodurre anche tutti i vasi sanguigni, però, è una faccenda molto più complicata.

Un gruppo di scienziati internazionale ha tuttavia trovato un alleato inaspettato negli spinaci, i quali sorprendentemente hanno un "sistema vascolare" (usato per trasportare i nutrienti nella pianta) non eccessivamente diverso dal nostro.

«Le piante e gli animali adoperano tecniche fondamentalmente diverse per trasportare fluidi, sostanze chimiche e macromolecole, eppure ci sono delle somiglianze sorprendenti nella struttura delle reti vascolari» scrivono i ricercatori nello studio che illustra le loro scoperte.

Partendo da queste osservazioni, gli scienziati hanno preso delle foglie di spinaci e ne hanno eliminato le cellule, ottenendo così una sorta di rete fatta di cellulosa.

A questa sono state aggiunte delle cellule di cuore umano. I vasi della foglie sono quindi stati usati per pompare fluidi in questa sorta di mini-cuore, riproducendo il flusso di sangue nelle arterie.

Sebbene ovviamente questo procedimento sia solo l'inizio, il lavoro si è dimostrato molto promettente.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che piante diverse possono rappresentare la soluzione per esigenze diverse: gli spinaci sono ottimi per riparare i tessuti del cuore, mentre la balsamina è più adatta per gli innesti alle arterie.