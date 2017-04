Il treno all'idrogeno fa il suo primo viaggio

È completamente silenzioso e le sue uniche emissioni sono di vapore acqueo.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-04-2017] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Lo scorso settembre, Alstom presentò il suo Coradia iLint, il primo treno a idrogeno, destinato a prendere servizio in Germania entro la fine di quest'anno.

Pochi giorni fa iLint ha compiuto il viaggio inaugurale su un tracciato di test a Salzgitter (Germania): ha raggiunto una velocità massima di 80 km/h, ha viaggiato senza passeggeri ma, soprattutto, ha prodotto soltanto emissioni di vapore acqueo.

Il treno s'è dimostrato del tutto silenzioso ed è perfettamente in grado di circolare sulle normali linee non elettrificate: il suo scopo è sostituire i locomotori diesel

L'idrogeno usato nelle celle a combustibile del Coradia iLint è ottenuto come sottoprodotto di scarto di alcuni processi industriali; inoltre Alstom ha in programma la creazione di impianti eolici per produrre idrogeno.

Un altro test, condotto a Velim (nella Repubblica Ceca) ha poi provato come il treno a idrogeno sia in grado di raggiungere i 140 km/h, ossia la velocità massima per questo tipo di convogli.