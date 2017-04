7000 bolle di metano in Siberia rischiano di esplodere

Formano giganteschi crateri e minacciano le infrastrutture.

Che lo scioglimento del permafrost siberiano causi il rilascio del metano intrappolato in esso non è ormai più un mistero per nessuno.

Tuttavia, alcuni ricercatori hanno ora fatto una scoperta preoccupante: nel terreno della Siberia, tra le penisole di Gyda e Jamal, ci sono ben 7.000 bolle di gas (visibili dalla superficie come "gobbe" nel terreno) pronte a esplodere. L'articolo continua qui sotto.

La situazione è tale per cui si tratta di sapere se le bolle esploderanno, ma quando: secondo gli scienziati sarebbe proprio in questo modo che si formano i misteriosi crateri che punteggiano le steppe siberiane

Secondo Alexey Titovsky, direttore del Dipartimento per la Scienza e l'Innovazione, «dobbiamo scoprire quali bolle siano pericolose e quali non lo siano. Gli scienziati stanno lavorando all'individuazione e alla creazione di una scala per misurare i segnali che indicano potenziali minacce, come la massima altezza delle "gobbe" e la massima pressione che il terreno può sostenere».



Inoltre, i ricercatori siberiani stanno tracciando una mappa delle bolle sotterranee di metano: si tratta di un'operazione importante, poiché le minacce alle infrastrutture di trasporto sono concrete.