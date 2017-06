La breccia nel cloud: la prossima frontiera della criminalità informatica

Hai mai incontrato persone conosciute online? Non Ŕ mai capitato, ma vorrei. Non Ŕ mai capitato e non ne ho intenzione. E' capitato, ma continuiamo a tenerci in contatto prevalentemente attraverso Internet. E' capitato e ora la relazione Ŕ prevalentemente telefonica o dal vivo. E' capitato, ma la delusione Ŕ stata tale che non ci sentiamo pi¨.

Mostra i risultati (2371 voti)