Antibufala: il video della pallina da golf che si comprime

Gira da anni (almeno dal 2009) e periodicamente riaffiora un video che dice di mostrare al rallentatore l'incredibile compressione alla quale è soggetta una pallina da golf quando colpisce una lastra d'acciaio.

Il video è spettacolare, ma è finto: la pallina è in realtà una di quelle di gommapiuma usate per gli allenamenti, e non una di quelle normali, che sono ben più rigide e la cui deformazione reale è mostrata in video come questo:

Fonte: Metabunk.