Microsoft: non installate il Creators Update

Se non volete guai, aspettate che ci pensi Windows Update.

Il Creators Update, l'ultimo importante aggiornamento per Windows 10, introduce nel sistema alcune novità interessanti.

Per questo motivo, non appena il pacchetto è stato messo a disposizione molti utenti si sono precipitati a scaricarlo, così da poterlo installare prima ancora che venisse proposto da Windows Update.

Microsoft rilascia infatti gli aggiornamenti di una certa rilevanza - come appunto il Creators Update - a ondate successive: di conseguenza, gli utenti di Windows non lo ricevono tutti contemporaneamente, e ciò scatena delle crisi di impazienza.

La corsa all'aggiornamento non è però sempre un bene, come racconta Microsoft stessa con un post sul blog ufficiale.

In alcuni casi, infatti, il feedback ricevuto da alcuni utenti dopo l'installazione del Creators Update è stato tutt'altro che positivo: il computer ha iniziato a dar segni di malfunzionamento.

In particolare, pare che ci siano stati problemi di incompatibilità con certi chip Bluetooth prodotti da Broadcom e, nell'attesa di risolvere il problema, Microsoft ha preferito bloccare l'installazione dell'aggiornamento sui dispositivi che montano quel particolare componente.

In altre parole, ciò significa che è meglio aspettare a installare il Creators Update sino a che Windows Update non l'avrà proposto: è possibile infatti che ancora non lo faccia semplicemente perché è stato rilevato un componente non compatibile, e forzare l'installazione dell'aggiornamento potrebbe fare più male che bene.