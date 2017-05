Il sito di torrent che non traccia gli utenti

Skytorrents non usa cookie, né Javascript, né pubblicità.

Nonostante i tentativi di sganciarsi dai siti web tradizionali che vanno affiorando nel mondo BitTorrent, c'è ancora spazio in Rete per i nuovi motori di ricerca specializzati in file .torrent.

L'ultimo nato di questo tipo di siti si chiama Skytorrents e si distingue dai colleghi per due caratteristiche: è completamente privo di pubblicità ed è attentissimo alla privacy dei suoi utenti.

«Niente cookie, niente JavaScript, niente pubblicità» si può leggere nell'home page del sito, che si propone di essere «come Google/Yahoo, ma soltanto per i torrent (almeno per ora)».

Skytorrents è dichiaratamente un progetto neonato e tuttora in evoluzione, basato sulla convinzione che per operare nel web non è necessario tracciare gli utenti.

Se la rinuncia a profilare i visitatori è apprezzabile, quella alla pubblicità pone naturalmente qualche problema di tipo economico, dato che lo spazio e la banda in qualche modo vanno pagati.

In un'intervista, i gestori di Skytorrents hanno dichiarato che per il momento il sito resta in funzione grazie ai fondi messi a disposizione dai suoi creatori.

Poi «quando i fondi si esauriranno, chiederemo delle donazioni». E se questo modello di sostentamento non dovesse essere sufficiente, semplicemente si chiuderanno i battenti.

Per usare Skytorrents, che al momento indicizza quasi 13 milioni di torrent, non è necessario alcun account.

Tramite un apposito strumento software i gestori controllano la genuinità dei torrent indicizzati, e sostengono con un certo orgoglio che «il 99,99% dei torrent è genuino».

Per quanto riguarda infine le questioni di copyright, Skytorrents afferma di operare conformemente al DMCA, la legge statunitense sul diritto d'autore: è pronto a rimuovere i torrent in violazione che vengano segnalati e si rifiuta di servire contenuti illegali.

Fin qui i principi dichiarati. Il fatto che poi una ricerca tra i 1.000 torrent più scaricati (condotta tramite l'apposito pulsante posto in bella vista nell'home page) elenchi i titoli di serie televisive e film famosi, con tutta evidenza disponibili in barba ai detentori dei diritti, potrebbe porre una seria ipoteca sul futuro di Skytorrents.