SnapChat aggiunge la realtà aumentata con World Lenses

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Snapchat ha attivato la realtà aumentata, ma non la chiama con questo nome: la definisce World Lens e la usa per inserire degli oggetti virtuali in una fotografia, rispettandone la prospettiva e le proporzioni invece di limitarsi al solito inserimento piatto e bidimensionale. L'articolo continua qui sotto.

È un prodotto forse frivolo nel suo utilizzo ma decisamente sofisticato per il modo in cui è in grado di riconoscere la struttura tridimensionale di una scena inquadrata dalla fotocamera dello smartphone e adattare gli oggetti virtuali ai cambiamenti d'inquadratura.

Per usarlo basta toccare una sola volta lo schermo mentre si inquadra una scena. Buon divertimento.

Fonti: Snap, Gizmodo.