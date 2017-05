Arriva Windows 10 S, il sistema operativo per studenti

Girerà su computer economici, ma avrà anche alcune limitazioni importanti.

Si chiama Windows 10 S la versione "leggera" di Windows 10 presentata da Microsoft lo scorso 2 maggio e destinata primariamente agli studenti.

È la concretizzazione del progetto precedentemente noto come Windows Cloud, di cui conferma l'obiettivo: muovere guerra ai Chromebook facendo leva sulla familiarità con Windows posseduta dagli utenti.

In maniera simile a Chrome OS, Windows 10 S è un sistema per certi versi limitato: per dirla brevemente, si possono installare soltanto app provenienti dal Windows Store, e non è possibile utilizzare applicazioni desktop.

L'intento, a detta del gigante di Redmond, è ridurre le complessità del sistema e la necessità di essere compatibili con un parco applicazioni vastissimo (l'infinità di software scritto per Windows) per offrire un sistema semplice e su cui le app funzionino senza problemi, in quanto certificate.

In sé, Windows 10 S è basato su Windows 10 Pro, e Microsoft in effetti sottolinea come si tratti di una specifica configurazione di questa edizione.

Tuttavia, al di là delle limitazioni imposte all'installazione di app, ci sono altre caratteristiche che distinguono le due versioni di Windows.

Windows 10 S, per esempio, è pensato per avere un impatto inferiore - rispetto ai suoi fratelli - sulla batteria: l'idea è che uno studente debba poter portare con sé il proprio notebook per tutto il giorno senza doversi preoccupare di cercare una presa di corrente ogni poche ore.

Non a caso, Microsoft tiene a sottolineare come i computer con Windows 10 S possano offrire tutti un'autonomia di almeno 10 ore.

Un altro punto importante è la velocità di accensione: il boot avviene in appena 15 secondi, anche se l'hardware non è potentissimo.

È stata inoltre creato uno strumento che, in trenta secondi, permette di applicare una configurazione predefinita su un PC con Windows 10 S: le scuole potrebbero, in questo modo, preparare rapidamente tutti i computer della propria dotazione.

Un dettaglio non secondario che riguarda ancora il software è quello relativo al browser: Windows 10 S dispone di Edge come browser predefinito e, sebbene sia possibile installare altri software analoghi, non si può cambiare l'impostazione di default.

Anche il motore di ricerca predefinito è fisso: si tratta ovviamente di Bing e, sebbene in generale non sia possibile sostituirlo, Microsoft ha affermato che metterà a disposizione nelle alternative per quei mercati in cui Bing non è disponibile.

Infine, per quanto riguarda i PC espressamente progettati per Windows 10, già sappiamo che entro l'estate vedremo arrivare i primi modelli.

Certo, per Microsoft in un mondo perfetto tutti acquisterebbero il Surface Laptop da 1000 dollari. Tuttavia, dovendo venire incontro a un pubblico di studenti (notoriamente squattrinati), l'azienda di Redmond ha stretto accordi con tutti i maggiori produttori per fornire alternative a basso costo.

Al momento non ci sono ancora annunci ufficiali, ma sembra che dovremo prepararci a un'invasione di notebook a prezzi stracciati, con cifre che partono da 189 dollari.