Allarme phishing per Google Docs

Se ricevete un'email che vi invita a cliccare su un link per un documento condiviso, non fidatevi.

Se vi trovate nella Posta in Arrivo di Gmail un'email in cui vi si annuncia che qualcuno ha condiviso con voi un documento su Google Docs, state in guardia: stanno cercando di accedere ai vostri dati con una falsa app che si spaccia per Google Documenti.

L'email può provenire da un mittente noto o da un perfetto sconosciuto: in ogni caso, a meno che non sappiate per certo che quella persona ha necessità di condividere con voi un documento, le probabilità che si tratti di una trappola sono piuttosto alte.

Chi vi casca e clicca sul link fornito nel messaggio viene portato su una pagina, secondo la quale Google Documenti ha bisogno di «leggere, inviare e cancellare email» e «gestire i contatti» dell'utente.

Chi usa sovente Google Documenti dovrebbe a questo punto iniziare a sospettare che c'è qualcosa che non va: aprire un documento condiviso non richiede mai di concedere a chicchessia l'accesso alle email e ai contatti.

Tuttavia, poiché la pagina ha un aspetto ufficiale, un utente poco accorto potrebbe essere tratto in inganno, dare il proprio assenso e concedere il permesso richiesto: così facendo si passa agli autori della truffa il controllo dell'account Gmail.

A questo punto gli hacker hanno a disposizione non solo una nuova lista di indirizzi email cui inoltrare la truffa, ma con ogni probabilità anche la possibilità di accedere agli altri account del vero titolare: ciò diventa possibile, per esempio se, l'indirizzo email violato è usato come indirizzo di recupero per servizi quali quelli di Facebook, Twitter o Apple.

La truffa si va diffondendo piuttosto rapidamente in questi giorni e richiede la massima attenzione da parte degli utenti, ma anche Google sta facendo la propria parte al fine di minimizzare i rischi: ha infatti iniziato a inserire in una blacklist le app usate in questa campagna di phishing e sospeso gli account fraudolenti coinvolti.

Se vi venisse il dubbio di essere già cascati nel tranello, potete innanzitutto controllare chi ha accesso al vostro account dall'apposita pagina di gestione, verificando le impostazioni alla voce Accesso e sicurezza.