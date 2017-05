È ora di ''Fare i conti con l'Ambiente''

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-05-2017] Commenti

"Fare i conti con l'ambiente" scalda i motori e si prepara alla grande apertura del 17 maggio. Il 2017 è anche l'anno del decennale, per una delle manifestazioni "green" più originali del panorama italiano, con un format che miscela informazione, ricerca, contenuti scientifici, cultura e formazione.

La dimensione "formativa" del "Festival" di Ravenna è cresciuta negli anni, ed attualmente son ben tre le Scuole di Alta Formazione ospitate dall'evento: Rifiuti, Bonifiche e Sistemi Idrici.

Solidarietà, innovazione, nuove tecnologie, arte e scienza: tre giorni ad alta intensità in cui sono previsti 5 main conference, 25 workshop, 2 LabMeeting, 18 eventi ospitati (tra cui le scuole di formazione), 10 eventi culturali.

Sondaggio E' buona l'acqua del rubinetto? Sì. La bevo quasi sempre. No. Di solito bevo acqua in bottiglia. Sì, ma di solito bevo acqua in bottiglia.

Mostra i risultati (5280 voti)

Leggi i commenti (44)

Si parlerà di economia circolare, startup, sviluppo sostenibile, offrendo il meglio delle Buone Pratiche Internazionali.

Grande spazio sarà previsto sulle tematiche connesse alla mobilità sostenibile con la presentazione di due progetti europei.

Verrà presentato il progetto europeo "RePlaCe Belt" relativo allo studio della modalità di gestione della plastica non da imballaggio che solitamente viene conferita come rifiuto secco non riciclabile o erroneamente all'interno della frazione di imballaggi in plastica (in collaborazione con ETRA): anche qui tecnologie e soluzioni di frontiera in tema di riciclo.

Sarà presente, come è ormai di consueto, il giornalista del Corriere della Sera Umberto Torelli per una conferenza sul tema - "Startup" il nuovo modo di fare impresa tra opportunità e illusioni per giovani, organizzata in collaborazione con il Rotary Club Ravenna Galla Placidia.

All'interno di Labeinternational, il momento di approfondimento internazionale sulle Best practice & innovation in waste, water management and circular economy, gli esperti italiani incontrano esperti stranieri provenienti da diversi paesi, tra cui Nepal, India e Algeria.

Notevole anche il programma degli eventi culturali, con le performance di Emergenze Creative 2017 e l'esposizione di mosaici contemporanei a tema ambientale (in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Ravenna) e le iniziative del multiCentro di Sostenibilità Ambientale (CEAS) Ravenna - Agenda 21 in fase di preparazione.

Ravenna2017 riconquista il 17 maggio anche "la piazza", e non si tratta di quella del Popolo ma di quella antistante il meraviglioso Palazzo Rasponi (sede della segreteria organizzativa e di molte iniziative) ove sarà organizzata un'esposizione di modelli elettrici a cura del Multicentro CEAS RA21.

Altra importante anteprima sarà la presentazione il 18 maggio della nuovissima Tesla S85, al top della mobilità elettrica (Piazzetta Serra).

"Ravenna2017 - Fare i conti con l'ambiente" mantiene e rafforza il carattere open già sperimentato nelle precedenti manifestazioni. Tutte le iniziative sono gratuite con la sola esclusione delle Scuole di formazione organizzate da partner e istituzioni esterne. È consigliabile l'iscrizione anticipata per la partecipazione ai singoli eventi.