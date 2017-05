KeyOne, il BlackBerry moderno per nostalgici

La tastiera fisica tipica di BlackBerry si unisce ad Android 7.1 Nougat e guadagna il supporto al touch.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-05-2017] Commenti

Se c'è una caratteristica di cui bisogna dar credito a BlackBerry è la strenua volontà di non scomparire.

Certo, per riuscirci ha dovuto rinunciare a BlackBerry 10 - il sistema operativo proprietario basato su QNX - e cedere la produzione dell'hardware alla cinese TCL, ma il marchio è ancora in attività.

L'ultimo prodotto BlackBerry, presentato già all'ultimo Mobile World Congress, è particolarmente interessante, poiché sembra porre fine al tempo della sperimentazione per tornare a un fattore di forma consolidato (e che a suo tempo fece la fortuna di RIM): il candy bar con tastiera fisica.

È questa infatti la prima caratteristica del BlackBerry KeyOne, smartphone Android che sembra cercare di ottenere l'approvazione di tutti coloro che non si sono mai abituati a digitare su un touchscreen.

I nostalgici dei vecchi BlackBerry, che usano il telefono per comunicare per iscritto piuttosto che per passare il tempo guardando video su YouTube (sebbene ciò sia naturalmente possibile), sono i destinatari d'elezione di questo prodotto, che presenta comunque delle specifiche rispettabili.

Cuore del dispositivo è il SoC Qualcomm Snapdron 625, accompagnato da 3 Gbyte di RAM e 32 Gbyte di memoria interna (espandibili via microSD).

Lo schermo è un LCD da 4,5 pollici (non gigantesco, anzi), che offre una risoluzione di 1620x1080 pixel nella forse poco diffusa proporzione 3:2.

Sondaggio Quali di questi dati ti spiacerebbe perdere di più? Dati finanziari e di pagamento Documenti relativi al lavoro Email personali Email personali Messaggi personali (SMS, Whatsapp ecc.) Foto dei miei bambini Foto dei viaggi Foto private o particolari o sensibili di me stesso Foto private o particolari o sensibili del mio partner Altre foto (non sensibili) Note e documenti personali Password Rubrica degli indirizzi o dei contatti telefonici Scansioni di passaporti, patenti, assicurazioni e altri documenti personali

Mostra i risultati (104 voti)

Leggi i commenti

La dotazione è completata da una fotocamera posteriore che monta un sensore da 12 megapixel e da una anteriore da 8 megapixel, oltre che dalla già citata tastiera e da una batteria da 3.505 mAh che supporta la ricarica rapida.

Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat, insieme al quale è fornito il software del BlackBerry Hub, che supporta l'integrazione coi più usati social network oltre alla messaggistica via email, SMS e BBM.

La tastiera merita qualche ulteriore parola di precisazione.

Si tratta di un modello a 35 tasti, che supporta la tecnologia touch capacitiva. I tasti sono retroilluminati, e inoltre il software di gestione supporta fino a 52 scorciatoie.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

L'intera tastiera può fungere da trackpad touch: lo si può usare in luogo dello schermo, per esempio per scorrere lungo le pagine web. Inoltre, con uno swipe sui tasti ci si sposta tra le predizioni delle parole digitate.

La barra spaziatrice integra un lettore di impronte digitali, che può essere usato per sbloccare rapidamente lo smartphone.

Sul lato destro del KeyOne c'è poi un'altra caratteristica "storica" dei BlackBerry: un tasto la cui funzione è personalizzabile, e può essere utilizzato per lanciare un'app oppure per svolgere un'azione specifica (attivare la fotocamera, silenziare il microfono e via di seguito). Non manca nemmeno il LED multicolore per le notifiche.

Il BlackBerry KeyOne, che complessivamente è un po' più pesante dei concorrenti (180 g), sarà in vendita in Italia a partire da giugno al prezzo consigliato di 599 euro.