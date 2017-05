Tablet, sempre meno vendite: faranno la fine dei netbook?

Passati i tempi d'oro, gli utenti preferiscono gli ibridi.

Quando sono apparsi, i tablet sembravano destinati a sostituire i notebook tradizionali, e in effetti una vittima l'hanno fatta: hanno decretato la scomparsa pressoché totale dei netbook.

Da qualche tempo in qua, però, anche i tablet hanno iniziato a perdere smalto.

Gli ultimi dati pubblicati da IDC, relativi al primo trimestre del 2017, mostrano che rispetto al 2016 c'è stato a livello mondiale un calo nelle vendite di tablet dell'8,5%.

Tale calo non è una novità: anzi, a questo punto sono dieci trimestri consecutivi che le vendite, lentamente ma a quanto pare inesorabilmente, affondano.

«Per quanto ci consta, il mercato dei tablet è stato creato nel 2010 con il lancio dell'iPad originale, nonostante i tentativi precedenti da parte di altri OEM, che non hanno avuto successo» sostiene Ryan Reith, vicepresidente di IDC.

Tra il 2010 e il 2013 la crescita è stata enorme: nessun altro dispositivo consumer ha mai avuto altrettanto successo. Poi, però, è successo qualcosa.

«Sembra che per diverse ragioni i consumatori siano diventati meno propensi a rinnovare i loro dispositivi, o in qualche caso a comprarne tout court» commenta Reith. «Noi continuiamo a credere che il motivo principale sia la sempre crescente dipendenza dagli smartphone».

Insomma gli smartphone, che hanno ormai raggiunto dimensioni non indifferenti e in molti casi possono sostituire adeguatamente un tablet vero e proprio anche senza entrare nel campo dei phablet, starebbero lentamente uccidendo i tablet.

Tuttavia ci sono degli altri colpevoli da considerare: gli ibridi.

IDC ritiene che nel prossimo futuro vedremo un sempre maggior successo dei dispositivi ibridi laptop/tablet, sopratutto quelli che permettono di separare la tastiera, che stanno erodendo le quote di mercato dei laptop convertibili (quelli in cui la tastiera non si stacca, ma si può ruotare lo schermo).

Per questo tipo di prodotti, in effetti, le vendite sono in continua ascesa: è possibile che gli ibridi si stiano preparando a fare ai tablet ciò che questi hanno fatto ai netbook.