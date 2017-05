La ricerca dei prezzi più bassi durante lo shopping

È possibile tramite una nuova app.

Francesca è ai grandi magazzini alla ricerca dei pupazzetti dei SuperPigiamini da regalare a sua figlia Irene per il terzo compleanno. Dopo averli trovati, si chiede "Questo prezzo sarà effettivamente il più basso?". Prende il cellulare, clicca sulla sua nuova app, fotografa il codice a barre del set dei SuperPigiamini e in pochi secondi sta già controllando in un altro punto vendita, oltre che in un negozio online che vende lo stesso set per 10 euro in meno. Così, invece di recarsi presso l'altro negozio, Francesca decide di cliccare sul sito online per acquistare il set con consegna gratuita. In questo modo risparmia 10 euro e ottiene comunque ciò che vuole. Inoltre, non deve preoccuparsi del rischio di cliccare involontariamente su un sito infetto o contenente malware.

Alcuni mesi fa l'istituto Statistic Brain ha previsto che lo shopping online da dispositivi mobili avrebbe raggiunto i 114 miliardi di dollari di vendite nel 2017. è un dato di fatto che lo shopping online sia molto popolare, ma quello tramite i dispositivi mobili sta crescendo in modo significativo di anno in anno. Con così tante app già disponibili per supportare gli utenti a trovare le offerte migliori in tutto il mondo può essere difficile scegliere quella giusta. Un utente dovrebbe concentrarsi semplicemente sul miglior prezzo o anche preoccuparsi di restare protetto mentre effettua una transazione, per evitare che le sue credenziali o informazioni di pagamento vengano compromesse? Perché non fare entrambe le cose?

Avira Insight e QR Scanner, disponibile gratuitamente su Google Play Store e sull'App Store di Apple, consente agli acquirenti di utilizzare lo scanner di codici a barre e di codici QR per confrontare i prezzi con un clic mentre sono in movimento. In questo modo, i consumatori possono sapere se il prezzo di un prodotto che stanno acquistando è il più basso in circolazione oppure possono scoprire dove trovare il prezzo d'acquisto più favorevole e ordinare subito l'articolo desiderato.

Gli utenti di Avira Insight e QR Scanner quando scansionano determinati codici a barre o QR code ricevono offerte dai produttori e dai fornitori. Avira Insight e QR Scanner offre inoltre la possibilità di visualizzare la cronologia dei prodotti scansionati, che fornisce un elenco cronologico dei prezzi.

Cosa ancora più importante, Avira Insight e QR Scanner controlla immediatamente se l'URL di destinazione del codice a barre o del QR code è protetto e sicuro da visitare. Se il sito web non è sicuro, l'accesso verrà bloccato.