Hacker ed elezioni

in occasione della recente tornata elettorale in Francia, decine migliaia di email di sostenitori attivi di Emmanuel Macron sono state pubblicate su una pagina del sito 4chan. Abbiamo chiesto un commento a Steve Grobman, CTO McAfee.

Steve Grobman: "Il mondo dello spionaggio si sta evolvendo, assumendo connotati sempre più informatizzati, con la criminalità informatica che si ritaglia nuovi ruoli nella competizione geopolitica. Da sempre gli Stati hanno sorvegliato le figure e le organizzazioni politiche estere utilizzando le tecnologie più recenti disponibili ed hanno sfruttato tale capacità per esfiltrare dati sensibili, come i progetti delle tecnologie militari rivali".

ZN: Quanto si riesce a influenzare l'opinione pubblica ed eventualmente a spostare dei voti da un candidato all'altro?

Grobman: "I recenti incidenti nelle elezioni statunitensi e francesi rivelano una dinamica nuova, in cui lo spionaggio informatico viene utilizzato per utilizzare le informazioni compromesse come un'arma e trasformarle in uno strumento politico. I particolari sensibili delle operazioni interne delle campagne politiche sono trapelate attraverso il potente meccanismo amplificatore dei media moderni per rovinare la reputazione, influenzare l'opinione e condizionare il comportamento degli elettori".

ZN: Come si può reagire?

Grobman: "Le armi più potenti che possiamo usare in risposta a questi attacchi sono la consapevolezza e lo spirito critico. Dobbiamo riconoscere tali attacchi e le manipolazioni elettorali per quello che sono e comprendere che le informazioni autentiche rubate possono facilmente essere inquinate da informazioni imprecise per infliggere il massimo danno politico a un candidato, a un partito e a una nazione".