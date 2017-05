Cinque domande da porsi quando si acquistano borse online

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-05-2017] Commenti

Per molte persone, acquistare una borsa firmata è un investimento. Rappresentano un'immediata affermazione di stile e se tenute con cura possono mantenere un alto valore di rivendita.

Tuttavia, dal momento che molte di queste borse vengono vendute ad un prezzo piuttosto alto, i consumatori si rivolgono a Internet nella speranza di ottenere il miglior affare possibile. In questo modo però si espongono anche a un grande mercato di siti illegittimi, dove i truffatori si guadagnano da vivere vendendo merci contraffatte.

Molti di questi venditori utilizzano siti web dall'aspetto professionale e nomi di dominio simili. Senza la possibilità di dare un'occhiata al prodotto finché non arriva a casa (se arriva!), è facile essere una vittima inconsapevole dei contraffattori.

Sondaggio Quanto Ŕ importante la fotocamera in un tablet? La fotocamera nel tablet? Ma a che serve? E' importante ma non essenziale, potrei farne tranquillamente a meno. E' fondamentale: non comprerei mai un tablet senza una buona fotocamera, o meglio ancora due. Non ho un tablet e non mi sono mai posto il problema.

Mostra i risultati (1706 voti)

Leggi i commenti (7)

Dal momento che il mercato del falso online sta crescendo rapidamente (lo scorso anno l'OCSE e l'EUIPO hanno scoperto che il mercato globale del falso valeva quasi mezzo miliardo di dollari), è importante per i consumatori adottare un approccio vigile. Abbiamo individuato cinque domande che dovrebbe porsi chi desidera acquistare borse online con l'aiuto di Jerome Sicard di MarkMonitor, azienda specializzata nella protezione del brand online.

Qual è il prezzo?

Solitamente se il prezzo di una borsa sembrava troppo bello per essere vero, probabilmente lo era. Questo oggi non è più vero poiché i contraffattori sono più abili e hanno realizzato che meno il prezzo viene ridotto, più è probabile che il consumatore venga indotto a fare un acquisto.

Al fine di evitare questa situazione, assicuratevi di conoscere il prezzo raccomandato di vendita della borsa che state cercando prima di comprarne una qualsiasi e diffidate anche dei più piccoli sconti. Se siete in dubbio, verificate il sito per controllare che sia tutto in ordine, comprese le opzioni di rimborso e pagamento.

Come appare il sito?

La maggior parte delle persone cerca uno specifico modello di borsa su Internet tramite i motori di ricerca e spesso non ha nemmeno bisogno di navigare nel sito del venditore prima di effettuare l'acquisto. Nel valutare le opzioni, assicuratevi di visitare il sito di ogni venditore per verificare che sia legittimo e prestate particolare attenzione all'ortografia e alla grammatica in tutto il sito, ogni errore aumenta la possibilità che il sito sia contraffatto.

Se siete ancora incerti dopo aver dato un'occhiata al sito web, cercate le sezioni "ABOUT" e "FAQ", dal momento che sono le aree a cui i falsari fanno meno attenzione. Esaminate anche i dettagli della spedizione per verificare se corrispondono a quelli dove ha sede la società.

Quali sono le policy di privacy e reso?

Il sito internet di qualsiasi azienda legittima riporta in modo chiaro e completo le modalità di resto e la privacy policy nel caso in cui la borsa fosse danneggiata e fosse necessario il reso. Se il sito web che avete trovato tramite motore di ricerca non ha policy chiare, è preferibile evitarlo. Esaminatele comunque attentamente per vedere se sembrano legittime.

L'indirizzo del sito web sembra autentico?

Individui malintenzionati conosciuti come "cybersquatters" spesso cercano di acquisire quegli URL simili a quelli dei brand originali, perché possano essere confusi e impersonarne il sito web, nella speranza che i consumatori si imbattano nel loro sito a causa di errori di ortografia. Per questo è necessario assicurarsi di inserire il giusto URL nella barra degli indirizzi o nei motori di ricerca e controllare che non ci siano errori.

Se non siete certi che il sito sia sicuro, date un'occhiata alla barra degli indirizzi e controllate se inizia con "http" o "https", nel secondo caso la ‘s' indica che il sito è sicuro. In caso contrario è necessario eseguire ulteriori controlli prima di acquistare qualsiasi cosa.

Marketplace online, come comportarsi?

Molti acquirenti in cerca di una borsa particolare cercano fortuna sui marketplace online, ma questo metodo richiede un po' più di attenzione. Bisogna controllare accuratamente le credenziali del venditore per verificarne l'affidabilità.

Conclusioni

Dal momento che i contraffattori continuano a catturare acquirenti ignari, dobbiamo fare più attenzione a qualunque cosa acquistiamo, specialmente quando si tratta di borse costose. Tuttavia, seguendo questi cinque consigli, dovreste essere in grado di evitare i siti contraffatti ed essere più sicuri nell'acquisto della borsa dei vostri sogni.