Efficienza energetica: alcuni step per ridurre le bollette

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-05-2017] Commenti

Come e quanto il risparmio energetico può aiutare a ridurre le bollette? Le soluzioni sono molteplici ed ognuna comporta differenti vantaggi, con relativo taglio di costi e benefici non solo per il portafogli, ma anche per l'ambiente.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, ad esempio, utilizzando lampadine a LED anziché a fluorescenza, è possibile ridurre i consumi legati all'illuminazione sino al 60%; l'installazione di pannelli fotovoltaici, invece, consente ai proprietari di autoprodurre energia, con un risparmio medio stimato sino al 60%.

Rispetto ai consumi di gas, si può optare per un sistema di riscaldamento geotermico, con un taglio medio della bolletta tra il 60% e l'80%, mentre il solare termico permette una riduzione di circa il 40%.

Con un isolamento adeguato della casa si può tagliare sino al 30% dei consumi complessivi. Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici danno inoltre diritto a beneficiare dell'Ecobonus, la detrazione del 65% dall'Ires o dall'Irpef (che può salire sino al 75% a seconda dell'intervento) che è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 (fino al 2021 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali).

Gli italiani che si sono informati sul risparmio energetico sono cresciuti del 20% nell'ultimo anno e, tra le persone che vogliono saperne di più, una su tre ha meno di 35 anni.

Sondaggio Quanto spendi di elettricitą ogni mese? Meno di 30 euro Tra 30 e 50 euro Tra 50 e 75 euro Tra 75 e 100 euro Tra 100 e 150 euro Pił di 150 euro

Mostra i risultati (1943 voti)

Leggi i commenti (3)

Il motivo? In tempi di ristrettezze economiche pochi accorgimenti possono ridurre le bollette anche dell'80%, consentendo a ogni famiglia di risparmiare centinaia di euro. Il comparatore italiano di prodotti per l'energia Facile.it ha analizzato nel dettaglio come sia cambiata la sensibilità dei consumatori verso queste tematiche mettendo sotto la lente oltre 50.000 richieste giunte al sito da aprile 2016 allo stesso mese del 2017.

Una prima evidenza è che nell'ultimo anno l'interesse verso il risparmio energetico non è stato uniforme su tutto il territorio; gli italiani che hanno ricercato informazioni in misura più sostenuta sono quelli residenti in Lombardia (23,9%), Lazio (16,8%), Veneto e Campania (entrambe al 7,9%), Piemonte (7,3%). Guardando solo ai primi quattro mesi del 2017, però, si nota come il quadro sia leggermente mutato, con Campania e Sicilia che guadagnano posizioni e arrivano a occupare il terzo e quarto posto.

Dati estremamente interessanti emergono anche rispetto al profilo di chi si informa su questi argomenti. Per quanto riguarda l'età, più di una persona su tre ha meno di 35 anni (35%), segue la fascia 35-44 (28%) e quella tra i 45 e 54 anni (17%). Quasi il 10% ha più di sessantacinque anni e questo dimostra come il risparmio economico stia diventando sempre più importante anche e soprattutto per le persone più anziane.

Rispetto al genere, invece, risulta evidente come la materia sia ancora un terreno prevalentemente per uomini, che rappresentano il 65% del campione analizzato; percentuale che ha mostrato un lieve cambiamento nei primi quattro mesi del 2017, durante i quali la quota di donne è salita al 37%.