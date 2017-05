Lisbona: aerei senza benzina, aeroporti in tilt

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-05-2017] Commenti

Incredibile quanto sta accendendo in Portogallo: da Lisbona non può partire nessun volo per mancanza di carburante. La notizia ripresa dalla BBC e dalle principali testate giornalistiche europee nelle prime ore di questa mattina sta facendo il giro del mondo.

Il sistema di pompaggio del carburante nell'aeroporto di Lisbona dal tardo pomeriggio di ieri non sta funzionando; TAP, la principale compagnia portoghese, afferma come la maggior parte dei suoi voli non possa partire per questo problema; altre compagnie aeree lamentano gli stessi disagi.

Molti degli aerei in arrivo sono costretti a una tappa intermedia per far rifornimento di carburante, una situazione davvero paradossale che si sta ripercuotendo su tutta Europa, essendo lo scalo lusitano uno dei più trafficati del continente.

Sondaggio Ad alta quota, secondo te, qual è il comportamento più fastidioso? Il passeggero della fila avanti che reclina lo schienale, senza nemmeno girarsi e avvisarti gentilmente. Il passeggero della fila dietro che punta le piante dei piedi (o le ginocchia) nella parte alta del sedile. I bambini che urlano ripetutamente o infastidiscono gli altri passeggeri, senza che i genitori intervengano. Il passeggero che puzza di sudore. Il passeggero che ascolta la musica ad alto volume. Il passeggero che si ubriaca in volo. Il passeggero che cerca di psicanalizzarti... per tutto il viaggio. Il passeggero che si allarga sui braccioli del vicino. I passeggeri che amoreggiano durante il volo. Il passeggero che cerca di rimorchiare.

Mostra i risultati (1895 voti)

Leggi i commenti (17)

Lorenzo Asuni di AirHelp, società che si occupa di tutelare i diritti dei passeggeri, fa il punto della situazione: "Sono quasi 400 i voli che hanno subito ritardi o cancellazioni: per l'esattezza 64 voli cancellati e 322 voli in ritardo".

Al momento sono 60 mila i passeggeri hanno visto i loro piano rovinati da questo problema. Asuni spiega ai lettori di Zeus News come si possa far qualcosa per tutelarsi: "Il miglior consiglio per i passeggeri interessati è quello di chiedere un risarcimento che va dai 250 ai 600 euro: questo spetta di diritto in caso di volo cancellato o in ritardo".

Il fallimento con il sistema di pompaggio del carburante non è una circostanza straordinaria. Il combustibile è un evento inerente all'esercizio normale dell'attività del vettore aereo; se le autorità aeroportuali o qualsiasi altro fornitore di servizi sono colpevoli, secondo le norme europee i passeggeri rimangono autorizzati a risarcimenti dai vettori aerei, poiché questi ultimi hanno il diritto di rivalersi su chi ha causato il problema.

Resta un mistero come sia possibile che nel 2017 un aeroporto internazionale come quello di Lisbona possa rimanere senza carburante.