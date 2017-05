Il braccialetto che segnala gli autovelox

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-05-2017] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Non ci sarà più alcun bisogno di preoccuparsi di limiti di velocità o di punti pericolosi mentre si è alla guida di una moto, un'automobile o un tir: basterà indossare il dispositivo wearable per la guida che è in grado di segnalare la presenza di autovelox, curve e punti sensibili sulla strada che si sta percorrendo, assicurando una guida più piacevole e sicura, senza distrazioni.

Sviluppato da un team tutto italiano composto da Matteo Bissoli, Simone Camporeale, Federico Tognetti e Paolo Cappello, il braccialetto è realizzato in pelle di alta qualità; è resistente all'acqua, leggero e comodo da indossare anche con i guanti stretti, essendo progettato principalmente per l'abbigliamento da moto.

Aggiornato tutti i giorni e presente in 67 Paesi - Italia compresa - con una copertura pari al 99%, il dispositivo funziona collegandosi in bluetooth con lo smartphone (iOS e Android) dove un'app dedicata utilizza il servizio di mappe SCDB: Woolf è così in grado di segnalare la presenza di un pericolo quando ci si trova a 150 metri di distanza, attraverso delle vibrazioni che si intensificano sempre di più mano mano che ci si avvicina all'autovelox o a una curva pericolosa, permettendo di mantenere la velocità corretta.

In più, l'app del wearable è stata progettata per ottimizzare lo scambio dati con i server e ridurre il più possibile l'utilizzo della batteria dello smartphone: Woolf gestisce la localizzazione in background, attivandosi solo nelle zone dove esistono degli autovelox o altri punti sensibili. Negli altri casi, il sistema operativo dello smartphone garantisce che il consumo di batteria dovuto all'applicazione sia minimo.

Sondaggio Secondo te, gli autovelox e i sistemi automatici di rilevamento... Contribuiscono a rendere più sicure le strade. Sono dei mangiasoldi utilizzati senza ritegno dalle amministrazioni locali. Vanno evitati e contrastati con tutte le tecnologie a disposizione.

Woolf diventerà realtà tra poco tempo: le prime spedizioni del prodotto sono infatti previste a partire dal mese di giugno 2017. Il progetto, che era già stato presentato su una delle principali piattaforme di crowdfunding, sta adesso raggiungendo il successo grazie a Ulule, piattaforma che vanta un'alta percentuale di campagne finanziate.



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)