Come faccio a sapere se il mio Windows è aggiornato e quindi immune?

WannaCry/WanaCryptor, attacco ransomware planetario

WannaCry/WanaCryptor, attacco ransomware planetario.

Se avete gli aggiornamenti automatici di Windows e una versione recente di Windows, siete a posto. Se avete Windows 10 Creators Update, siete immuni a questo problema.

Su Windows 7 e 8, andate a Pannello di controllo - Programmi - Programmi e funzionalità - Visualizza aggiornamenti installati. Su Windows 10 (da Anniversary Update in poi), date un’occhiata a Impostazioni - Aggiornamenti e sicurezza - Windows Update - Cronologia. Per le versioni pre-Anniversary Update di 10 vale la procedura descritta per Windows 7 e 8. Grazie a Ruggio81 per queste info.

Se siete tecnici e sapete usare Metasploit, ci sono delle istruzioni apposite; oppure potreste usare il Microsoft Baseline Security Analyzer.

