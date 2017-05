Wannacry, come si diffonde l'attacco?

WannaCry/WanaCryptor, attacco ransomware planetario

Il malware si propaga da solo da una rete locale all'altra via Internet cercando e sfruttando le condivisioni di rete SMB (Samba) maldestramente rivolte verso Internet: questo è quello che emerge dall'analisi fatta da Malwarebytes (v. sezione "SMB vulnerability leveraged to spread ransomware worldwide"). Non è necessaria alcuna azione da parte dell'utente.

Quando il malware riesce a insediarsi in un computer di una rete locale, cerca di propagarsi agli altri computer della rete usando di nuovo le condivisioni SMB e sfruttandone la vulnerabilità già citata. Basta quindi che in un’azienda s’infetti un singolo computer Windows per rischiare di infettare tutti gli altri computer Windows non aggiornati presenti sulla stessa rete locale.

Alcune delle fonti citate in fondo a questo articolo ipotizzano per ora che l’intrusione iniziale possa avvenire (anche) in modo classico, attraverso una mail contenente un allegato infettante oppure una pagina Web contenente codice ostile.

Va notata la scelta del momento per l’attacco: nel pomeriggio di venerdì in Europa, quando gli addetti alla sicurezza di molte aziende hanno già lasciato il posto di lavoro o lo stanno per lasciare e appena prima dei backup di fine settimana, in modo da massimizzare il danno.

Dopo alcune ore, la società di sicurezza informatica Malwaretech ha preso il controllo (sinkhole) di uno dei domini citati nel malware:

www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com

Malwaretech ha scoperto poi (e raccontato magnificamente qui ) che questo dominio veniva utilizzato dai criminali come riferimento per la gestione del malware: se esiste ed è accessibile, il malware non effettua cifratura, come spiegato qui da Malwarebytes; se il malware non riesce a raggiungere questo sito, prosegue la propria opera distruttiva. Il sito è probabilmente usato come test dal malware per sapere se sta girando in una(ambiente di test) o su un computer reale: è una tecnica usata spesso in questo campo.

Il risultato è che al momento un computer vulnerabile si può ancora infettare ma l’infezione non cifra più i dati, per cui l'attacco per ora è stato in gran parte neutralizzato da Malwaretech grazie a un colpo di fortuna e alle tecniche dilettantesche usate dai criminali. Ma se non installate gli aggiornamenti correttivi, nulla impedisce ad altri criminali di ritentare con una versione di malware più robusta.

