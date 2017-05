Wannacry: chi ci guadagna?

Attacco ransomware planetario

WannaCry/WanaCryptor, attacco ransomware planetario.

Ci guadagnano i criminali, per ora sconosciuti, che incassano i Bitcoin pagati dalle vittime. Uno dei portafogli digitali usati dai criminali dovrebbe essere questo, ma per ora non sembra che stia crescendo granché (ma mentre scrivo queste righe è venerdì sera, per cui molte aziende reagiranno lentamente). Un altro sarebbe qui. Queste fonti sono confermate da Kaspersky.

In chiaro:

115p7UMMngoj1pMvkpHijcRdfJNXj6LrLn

13AM4VW2dhxYgXeQepoHkHSQuy6NgaEb94

12t9YDPgwueZ9NyMgw519p7AA8isjr6SMw

Un conteggio aggiornato alle 10 del 13/5 stima un incasso totale circa 14 bitcoin, ossia circa 21.000 euro al cambio attuale. Ma probabilmente il grosso arriverà lunedì, alla riapertura degli uffici.

